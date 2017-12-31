Новогоднее поздравление Волочковой закончилось раздвинутыми ногами

Сегодня, 11:23

Анастасия Волочкова поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом. Балерина прикрепила снимок, демонстрирующий её растяжку и новую шубу.

«Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви! Спасибо всем моим друзьям, кто был рядом в этом году», - написала Волочкова в своём блоге. Поклонники обратили внимание на то, что балерина сделала растяжку на фоне своей ёлки. Некоторые предположили, что это является ответом Диане Шурыгиной, которая накануне прославилась своим шпагатом.

Большинство подписчиков считают, что Волочкова просто решила прорекламировать магазин по продажам норковых шуб, а растяжка – это фирменный способ Волочковой. В ответ на поздравления балерины, подписчики стали желать ей здоровья, счастья, тепла в доме и успехов в творчестве.