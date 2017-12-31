Регине Дубовицкой 69: Путь от филолога до создателя «Аншлага»

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31 декабря, за день до наступления нового года, свой День рождения отмечает одна из самых известных юмористок СНГ Регина Дубовицкая, которая прошла долгий путь от филолога немецкого языка до создателя крупной юмористической программы.





В последний день 2017 года Регине Игоревне исполняется 69 лет, за которые она смогла достигнуть немалых высот. Дубовицкая родилась в 1948 году. По настоянию родителей-учёных девушка с отличием получила диплом филолога, но, покинув стены университета, забыла о языках. В 60-х она начала карьеру на радио, а когда ей стало тесно, бесстрашно переметнулась на телевидение, потому что верит в судьбу.





Первая работа для экранов советских семей стала призванием Дубовицкой. В 1987 году выходит первый выпуск юмористической программы разговорного жанра «Аншлаг», которая полюбилась всем зрителям. С развитием телевидения программа отошла в задние ряды и стала обидным нарицательным среди молодёжи. Но это не остановило юмористку, и она продолжает работать над «Аншлагом», даже в реанимационной после аварии. Не зря её коллеги говорят, что Регина Игоревна – женщина со стальным характером, которая в свои годы преодолевает любые трудности вопреки всем критикам.