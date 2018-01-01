Николай Басков заключит брачный контракт с Викторией Лопыревой

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Певец Николай Басков признался, что не жалеет денег для своей любимой Виктории Лопыревой, и часто одаривает ее дорогими подарками, и преподносит ей множество сюрпризов. Однако он не забывает и о своей материальном благополучии, в связи с чем намерен оформить брачный контракт со своей избранницей, текст которого уже подготовлен.

Неожиданностью для многих поклонников певца стало известие о скорой свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Многие зрители не догадывались о романтических отношениях, связывающих певца и телеведущую. В будущем году пара планирует шикарную свадьбу.

Николай Басков стал одним из участников телепередачи «Секрет на миллион», в студии которой он сообщил, что планирует заключить брачный контракт со своей избранницей, что связано с имеющимся у него неприятным опытом в предыдущих отношениях. Данный документ будет содержать пункты, которые сохранят его имущество в случае развода.

Он сообщил, что для Виктории он подготовил суровый контракт, но она согласится на такой шаг, так как данное соглашение выгодно для них обоих. Лере Кудрявцевой он посоветовал своего адвоката по бракоразводным процессам, в случае необходимости.

Певец уверил, что он вовсе не жадный, а контракт решил заключить для избежания конфликтов в случае форс-мажора. Артист посоветовал всем так делать.