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Денис Ковалёв показал, с кем заведёт роман вместо Александры Шевы

Сегодня, 11:24

Бывший участник скандального телепроекта о любви «Дом-2» Денис Ковалёв показал, с кем забудет Александру Шеву, не назвав имени девушки, как сообщает VladTime.

 Денис Ковалёв написал в Instagram, что подводит итоги года, однако их полностью оглашать не стал, заявив, что это не то, чем стоит делиться. 2017 стал для артиста временем, когда его часто критиковали и осуждали поклонники, потому молодой человек несколько более эмоционально стал всё воспринимать. Тяжелее всего далось Денису Ковалёву расставание с Александрой Шевой, которой он организовав публичную месть, однако успокоиться не смог.

 Потому участник «Дома-2» решил прийти в себя, заведя роман с новой девушкой, отметив, что она поможет ему забыться. Подписчики по большей части порадовались такому, хотя некоторые посчитали, что поступок Дениса Ковалёва низок, потому что мужчины обычно не мстят одной девушке, переспав с другой.


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