Татьяна Мусульбес на «Дом-2» исполнила танец груди

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Татьяна Мусульбес, шокировав зрителей шоу «Дом-2», исполнила танец груди. Многие сочли её подобную выходку слишком откровенной.

Поначалу Татьяна Мусульбес, вновь прибывшая на Остров любви, изображала из себя «невинную овечку». Затем, видимо, решила, что хватит притворяться, и на очередном конкурсе исполнила весьма эротический танец.

Это произошло во время вечеринки, проводимой участниками Острова любви. Она сопровождалась большим количеством спиртного и конкурсами, которые многие из зрителей сочли пошлыми.

Условием одного из подобных развлечений был показ своей груди. Татьяна Мусульбес, ничуть не стесняясь, приняла в этом участие. Она не только продемонстрировала свои пышные формы, но и показала, как может «танцевать» ими.

Некоторые из тех, кто видели это, уже сообщили в аккаунтах мнение по данному поводу. Зрители полагают, на фоне подобной выходки разговоры Мусульбес о том, как она любит Виктора Литвинова и уважает его семью, кажутся неправдоподобными.

Видимо, такого же мнения придерживается и Литвинов. После «конкурса грудей» у него возник с Мусульбес серьёзный конфликт. По сведениям очевидцев, он мог даже завершиться дракой. Однако, до этого не дошло.