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Тина Канделаки и Андрей Малахов запускают совместный проект, сериал или компанию

Сегодня, 10:23

Популярные телеведущие Тина Канделаки и Андрей Малахов поздравили поклонников с наступающими праздниками и приоткрыли занавес планов на 2018 год.

 На странице телеведущей в Instagram появилось видеопоздравление от Андрея Малахова. Канделаки попросила его пожелать три главных вещи в будущем году собаки, на что её коллега ответил: «Здоровья, не становиться Шариковыми, и мы с Тиной делаем новый сериал, проект, в котором снимаемся». На что Тина Канделаки поправил его, сказав, что они открывают компанию, сообщают журналисты «ВистаНьюс». Как бы там ни было, а задумкам быть: « Андрей Малахов предсказывает будущее! 2018! Все сбудется», - подписала пост Канделаки.

Над чем же на самом деле работают ведущие осталось тайной, однако поклонники уже готовятся к премьере шоу и просят взять их к себе в команду. Хотя не все подписчики были рады новости. Одни попросили научить Малахова говорить без ненужных звуковых вставок, которые «слушать жутко». А другие посчитали, что телеведущие не тем занимаются. Ведь именно с их лёгкой руки жизнь в стране стала хуже, и очередной телепроект ситуацию не спасёт.


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