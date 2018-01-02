12-летняя дочь участника "Дома-2" спела дуэтом с Ольгой Бузовой

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Наследница одного из героев реалити-шоу «Дом-2» спела песню вместе с популярной звездой Ольгой Бузовой. 12-летняя дочь Александра Задойнова из Ярославля исполнила хит о мужчинах.

Родная дочь героя шоу «Дом-2» Александра Задойнова Анастасия в свои 12 лет так же стала популярной, как ее отец. Девочка спела на сцене вместе с звездой российского шоу-бизнеса Ольгой Бузовой песню «Мало половин». Хит ранее исполнен Ольгой в собственном представлении, в настоящее время вышел дуэтом. Это очень повлияло на юную исполнительницу, наполнив ее массой эмоций перед Новым годом.

Герой программы «Дом-2» Александр Задойнов из Ярославля с охотой привез свою дочь на съемки вокального номера. К тому же приехал мужчина не один, а со своей новой невестой, фотографом. 12-летняя Анастасия не проявила никакой робости и мастерски составила Ольге Бузовой компанию в исполнении ее хита о мужчинах.