Ольгу Рапунцель заподозрили в отсутствии беременности

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Участницу «Дома-2» Ольгу Рапунцель подписчики заподозрили в отсутствии беременности из-за того, что на новых фото совсем не меняется бюст, как сообщает VladTime.

Девушка предстала в неуклюжем комбинезоне, напоминающем купальник и платье, предлагая его, как модный вариант на прогулку летом. Однако впечатлило интернет-пользователей больше не странное сочетание стилей, а то, что почти отсутствуют изменения в груди Ольги Рапунцель, которые должны быть, являясь характерным признаком беременности.

Тем более, что у звезды не так много оказалось до конца срока. По словам одной подписчицы, Ольга Рапунцель просто «пиарится» на теме беременности, а на самом деле подкладывает себе живот. Это возмутило и других, призвавших знаменитость рассказать правду.