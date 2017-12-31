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Ольгу Рапунцель заподозрили в отсутствии беременности

Сегодня, 12:00

Участницу «Дома-2» Ольгу Рапунцель подписчики заподозрили в отсутствии беременности из-за того, что на новых фото совсем не меняется бюст, как сообщает VladTime.

  Девушка предстала в неуклюжем комбинезоне, напоминающем купальник и платье, предлагая его, как модный вариант на прогулку летом. Однако впечатлило интернет-пользователей больше не странное сочетание стилей, а то, что почти отсутствуют изменения в груди Ольги Рапунцель, которые должны быть, являясь характерным признаком беременности.

  Тем более, что у звезды не так много оказалось до конца срока. По словам одной подписчицы, Ольга Рапунцель просто «пиарится» на теме беременности, а на самом деле подкладывает себе живот. Это возмутило и других, призвавших знаменитость рассказать правду.


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