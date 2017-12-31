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Роман Гриценко загадал Деду Морозу взаимную любовь с Бузовой

Вчера, 16:40

Участник телестройки "Дом-2" Роман Гриценко загадал Деду Морозу в новом году взаимную любовь с новоиспечённой певицей Ольгой Бузовой. Молодой человек готов пойти на всё, чтобы добиться расположения своей возлюбленной.

В сообщении указано, что ради Бузовой Роман Гриценко даже прекратил свои романтические отношения с Еленой Хроминой, которая недавно прибыла на «Дом-2». В свежем выпуске телестройки на ТНТ Дед Мороз решил лично посетить участников и исполнить их желания. Гриценко ничего не хочет, кроме того, как добиться расположения и отношений с Ольгой Бузовой. Зрители сразу узнали, кто скрывается под маской символа Нового года.

В свою очередь, в социальных сетях пользователи пишут гневные комментарии насчёт того, что, по их мнению, Гриценко уже в который раз хочет пропиариться за счёт Бузовой. Некоторые признают, что за персонажем Романа уже стало не интересно наблюдать.


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