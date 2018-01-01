Менеджер из Владивостока украсила эротический календарь MAXIM

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Менеджер по продажам Ирина Хажинова из Владивостока обнажилась для эротического календаря мужского календаря MAXIM. Девушка, представшая перед объективом топлесс, украсила собой страницу марта месяца на 2018 год.

На фото Ирина в образе автомобильной гонщицы. Из одежды её тело прикрывают лишь брюки и кепка. Сама девушка на снимке отмечает свой триумф и, как и положено гонщику-победителю, обливает окружающих фонтаном шампанского.

Основным местом работы модели является компания-производитель кровельных и теплоизоляционных материалов. Там Ирина работает менеджером объектных продаж. Другие месяцы календаря MAXIM также символизируют девушки из разных регионов России, которые не занимаются профессиональной модельной карьерой.

Ранее мы писали, что на обложке издания Elle Brazil разместили фотографию обнаженной модели трансгендера.