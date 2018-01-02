VistaNews.ru


Глюкоза страдает от серьёзного недуга

Сегодня, 06:00

Серьёзный недуг подкосил здоровье известной российской эстрадной певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известная, как Глюкоза. Как сообщила прессе пиар-менеджер знаменитости Мария, в канун Нового года звезда сильно заболела и даже сама не может общаться с журналистами.

Чем именно болеет популярная певица, она не уточнила. В данный момент, по словам представителя Чистяковой-Ионовой, её состояние настолько ухудшилось, что она самостоятельно не может дать комментарий прессе. Поклонники сильно обеспокоены здоровьем своего кумира и желают в социальных сетях ей скорейшего выздоровления.

Напомним, что на днях Наталья посетила шоу «Вечерний Ургант», где дала откровенное интервью. В ходе общения с Иваном Ургантом певица источала оптимизм и демонстрировала предновогодний настрой. Компанию ей составил её любимый пёс Муфтик.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.