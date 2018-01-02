Глюкоза страдает от серьёзного недуга

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Серьёзный недуг подкосил здоровье известной российской эстрадной певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известная, как Глюкоза. Как сообщила прессе пиар-менеджер знаменитости Мария, в канун Нового года звезда сильно заболела и даже сама не может общаться с журналистами.

Чем именно болеет популярная певица, она не уточнила. В данный момент, по словам представителя Чистяковой-Ионовой, её состояние настолько ухудшилось, что она самостоятельно не может дать комментарий прессе. Поклонники сильно обеспокоены здоровьем своего кумира и желают в социальных сетях ей скорейшего выздоровления.

Напомним, что на днях Наталья посетила шоу «Вечерний Ургант», где дала откровенное интервью. В ходе общения с Иваном Ургантом певица источала оптимизм и демонстрировала предновогодний настрой. Компанию ей составил её любимый пёс Муфтик.