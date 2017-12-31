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Цымбалюк-Романовская показала свою новогоднюю ёлку за 300 тысяч рублей

Сегодня, 09:11

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская показала свою новогоднюю ёлку, украшения которой, по данным информационных агентств, стоят 300 тысяч рублей.

Новогодние праздники Виталина Цымбалюк-Романовская будет праздновать в одной из своих трёх квартир, которые ей достались после развода с Джигарханяном. По информации СМИ, новогодняя ёлка женщины и украшения к ней стоят 300 тысяч рублей, однако это неподтверждённая информация. Виталина повесила на дерево игрушки в виде музыкальных инструментов, живые цветы, мишуру, а также гирлянду.

Видео с ёлкой у камина Цымбалюк-Романовская опубликовала на своей официальной странице в Facebook. Кадры были сделаны в квартире в Красногорске.

Также во время видеозаписи Виталина спела популярную в СССР песню «Заметает зима, заметает, всё, что было до тебя».


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