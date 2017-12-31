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Алексей Воробьёв в 2018 может записать дуэт с Ани Лорак

Сегодня, 08:53

Алексей Воробьёв, который довольно трепетно относится к своим фанатам, в новом году может порадоваться их песней с Ани Лорак.

 Поклонники Воробьёва стали настоятельно просить его о совместном треке с Ани Лорак, сообщают журналисты «ВистаНьюс». На своей странице в Instagram Алексей разместил фотографию, где он позирует вместе с Ани Лорак и Филиппом Киркоровым, которых он случайно встретил в Москве. «С наступающим вас Новым Годом, мои хорошие! От нашей неожиданной компании, случайно встретившейся на перекрытом Тверском бульваре!» - подписал снимок артист.

Подписчики посчитали, что перед Новым годом любая случайность - неслучайна. «Можно было и о дуэте поговорить. Может, когда-нибудь случится чудо», «А просто так ничего не бывает», - отметили фанаты. Сам певец комментарий по этому поводу не дал, поэтому его слушателям остаётся только ждать.


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