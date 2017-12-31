Рустам Солнцев заявил, что новая песня Пугачёвой "Я летала" дурацкая

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Бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что новая песня примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой «дурацкая и невнятная», тогда как старый хит «Балет» лучше, как сообщает VladTime.

Рустам Солнцев хочет посмотреть «Голубой огонёк», где будет представлена и композиция Аллы Пугачёвой. Однако она ему не уже не нравится, тогда как «Балет» блогер считает чем-то особенным. В частности, из-за тогдашнего наряда артистки, что Солнцев показал и в куске клипа Аллы Борисовны.

Подписчики восприняли такой пост бывшего участника «Дома-2» двояко. Одни согласились, что песня Пугачёвой не очень, а также предложили Рустаму Солнцеву и самому начать выступать на сцене. Другие раскритиковали поступок блогера, отметив, что он просто хочет внимания к себе, потому и критикует «великих».