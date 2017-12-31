«Я балдею от этих движений»: Бузова показала «мужской половой орган»

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Поклонники оценили видео певицы.

Несколько часов назад на странице Ольги Бузовой в Instagram певица опубликовала анимационный ролик, в котором поздравила своих поклонников с Новым 2018 годом. На кадрах звучат слова из песни «Wi-Fi». Поздравление от Бузовой превратилось в одновременное пожелание счастливого Нового года и очередное высказывание позиции певицы относительно мужчин. «Дорогие мои, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Хотела сделать свое поздравление красочным и ярким и наткнулась на приложение "Like", даже не думала, что создать такое красивое поздравление можно быстро и легко. Я в восторге! Нашла там еще кучу разных магических и 3D эффектов! Кстати, в приложении вы можете записать видео под мои хиты», - написала своим поклонникам певица. Свой пост она подписала «2018 happy new year» с помощью приложения по созданию спецэффектов в социальной сети. Однако в ходе своего мини-выступления Ольга Бузова показала движение, которое напомнило мужской половой орган. «Оля, ты хоть сама поняла, что ты сделала, ты же всё своё будущее автоматически сравнила с мужским половым органом», - написала одна из подписчиц Бузовой.

«Я балдею от этих движений. Супер», «Привет Олечка! Может, прочитаешь, а, может, и нет. Все-таки хочу поздравить тебя с наступающим новым годом, желаю тебе искренней любви и счастья, все остальное приложится. Мы с тобой почти ровесники и я очень долго наблюдаю за твоей жизнью (прогрессом) и хочу сказать, многие мои знакомые тебя, мягко говоря, не очень сильно любят, а я считаю, что ты большая молодец, куда не глянь, на тнт везде ты. Я поражаюсь твоей силе к жизни и успеху, ты очень сильный человек и заслуживаешь счастья. С наступающим ещё раз», - написал поклонник певицы.

Вместе с тем Бузова не забыла и о себе. На своей странице в социальной сети она предстала на снимке в образе мушкетёра, процитировав слова легендарной песни. Пост певицы был создан в стиле некого социального посыла: «Девочки, это наша песня с вами! Любите себя, и помните, что мы достойны только самого лучшего». Многие поддержали позицию артистки, а некоторые сочли подобные строки проявлением высокомерия и неадекватной самооценки.