Светлана Лобода готовится ко второму ребенку

Вчера, 22:44

Популярная певица Светлана Лобода, подводя итоги уходящего 2017 года, упомянула, что ее семья готова к появлению второго ребенка. Артистка написала письмо Деду Морозу, с любовью и восторгом описывая достижения своей 6-летней дочки Евы.

Лобода не часто делится с фанатами подробностями своей личной жизни, поэтому поклонники особенно были рады прочитать её письмо к Деду Морозу. Светлана отмечает, что именно с рождением своей дочки Евы она начала радоваться предновогодней суматохе и праздничной атмосфере. Ева в этом году стала первоклассницей, и мама вместе с ней удивляется и узнаёт много нового.

Нотку интриги Лобода внесла, завершая своё послание к Деду Морозу. Она считает, что готова к рождению второго ребёнка в 2018 году, и хочет, чтобы у Евы появился братик. Вот только певица не упомянула, кого бы хотела видеть в качестве отца будущего малыша.