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Анна Хилькевич растит свою точную копию

Вчера, 22:18

Двухлетняя дочь Анны Хилькевич Арианна стала просто копией своей мамы. Этот факт удивляет большую часть поклонников звезды, ведь актриса от природы светловолосая и светлоглазая, а ее муж — Артур Волков — кареглазый яркий брюнет. Обычно в таких случаях дети похожи больше на отцов.

 По мнению некоторых поклонников звезды телесериала "Универ", звездная дочь стала даже красивее мамы.

Ранее стало известно о том, что девочке совсем недавно исполнилось два годика и вся семья поехала отмечать день рождения малышки в Германии, где собрались почти все звезды телевидения с их детишками.


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