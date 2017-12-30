Новогоднее поздравление: Бузова пожелала поклонникам 2018 мужских половых органов

Вчера, 22:00

Популярная российская певица Ольга Бузова записала новогоднее поздравление. В нём звезда «Дом-2» пожелала поклонникам 2018 мужских половых органов.

Скорее всего, Бузова и сама не заметила, как создала анимационное поздравление, в котором потерпела фиаско. Как сообщает VladTime, всё обращение было основано на тексте песни «Wi-Fi», в которой только и говорится о недоверии к мужчинам и их плохих поступках. При этом, когда в песне говорилась ключевая фраза «меня ты хочешь, а получишь ***», - Бузова махнула руками на текст «2018 happy new year».

В результате у подписчиков сложилось мнение, что именно мужской половой орган певица желает каждому из фанатов. «Оля, ну зачем 2018 штук нам, мне и одного достаточно, лишь бы хороший был», - написала подписчица в ответ на многочисленные комментарии о таком необычном поздравлении от Бузовой. Некоторые и не обратили внимание на такое новогоднее настроение звезды «Дом-2». В целом, видео за час после публикации оценили более 100 тысяч человек.