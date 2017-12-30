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Юрий Дудь рассказал, что ему понравилось в «Розовом вине»

Вчера, 19:55

Журналист Юрий Дудь, который принял участие в съёмке пародии на песню «Розовое вино», рассказал о своих впечатлениях от конечного результата.

 Юрий Дудь опубликовал на своей странице отрывок хита, оставив под ним свои мысли, сообщают журналисты «ВистаНьюс». Главных впечатлений у молодого человека сложилось всего два. Первое касалось сцены Гудкова на бильярдном столе. А второе – превосходного речитатива Игоря Николаева: «как же жаль, что столько талантливых русских мужчин провели всю карьеру в жанре немодной русской попсы», - отмечает журналист. Также он пообещал за праздничным столом поднять бокал за всю съёмочную группу, которая «не киснет» и делает качественный материал, несмотря на технологии и государство.

Такие слова вызвали неоднозначную реакцию у поклонников Юрия. Если одна часть согласилась с кумиром, то вторая принялась критиковать каждое написанное предложение. «Что бы не происходило с государством, они не киснут?! Юра, че за бред ты пишешь?!», «Грустно то, что Юрий Дудь мыслит исключительно категориями модно/немодно», - пишут пользователи. Они также посоветовали журналисту меньше обращать внимание на недочёты власти. А фанаты Николаева заметили, что в отличие от «Розового вина», о котором забудут в следующем году, «Малиновое вино» с 1994 года греет души русских женщин.


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