Сергей Шнуров в своём Instagram поздравил стихами фанатов с Новым годом

Вчера, 19:42

Популярный певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сегодня, 30 декабря, на своей официальной странице в Instagram поздравил фанатов его творчества с наступающим Новым годом. По словам музыканта, уже активно готовится к самому главному празднику.

В опубликованном ролике Сергей Шнуров говорил, что он желает всем радости и счастья, потому что именно они и являются двигателем жизни. По словам музыканта, деньги и различные блага сами ни к кому не приходят, из-за этого нужно работать и делать всё то, что от человека требует судьба. Текущий 2017 год был довольно-таки сложным, но его удалось пережить, поэтому «мы» переживём и следующий. Шнуров желает также терпения, которого не хватает многим людям.

Затем лидер «Ленинграда» открыл бутылку шампанского и выпил её за следующий год. В комментариях к данному ролику поклонники Шнурова написали ему ответные поздравительные слова, пожелав ему как можно больше новых хитов и семейного благополучия.