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"Ясные дни" Газманова прозвали причиной жары в Москвы

Вчера, 19:24

Популярный певец Олег Газманов в шутку заявил, что жара и отсутствие снега в Москве возникли из-за его «Ясных дней», в связи с чем поклонники попросили его уехать из страны, как сообщает издание VladTime.

 Артист опубликовал фотографию, где был слеплен снеговик. В подписи к кадру Олег Газманов отметил, что это сейчас не просто традиционная забава для зимы, а ценный экземпляр. Снег отсутствует, потому новый снеговик не получится. Возможно, причина в том, что Газманов так часто поёт свой хит «Ясные дни».

 Подписчики с этим согласились, с юмором советуя артисту действительно перестать её исполнять, а также покинуть Россию, иначе новогоднее настроение так и не наступит. Также многие удивились, как вообще у Олега Газманова получился снеговик, поскольку в последнее время в Москве очень жарко, температурные показатели бьют все рекорды.


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