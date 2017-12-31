Врачи экстренно госпитализировали телеведущую Ольгу Шелест

Сегодня, 05:15

Врачи экстренно госпитализировали известную телеведущую Ольгу Шелест. У неё диагностировали повреждение сухожилий в руке. Из-за этого пришлось включить оперативное вмешательство.

Уточняется, что Ольга Шелест получила травму во время неосторожного обращения с острым ножом. Женщина во время нарезки салата случайно провела лезвием по своей руке. Кухонный прибор был настолько острым, что на конечности остался глубокий порез.

Сотрудники медицинского учреждения выяснили, что в результате данного инцидента Ольга Шелест разрезала себе в руке сухожилие. Из-за этого пришлось в срочном порядке проводить операцию. Однако эта травма не серьёзная, поэтому телеведущую отпустили домой уже на следующий день после хирургического вмешательства.

Популярная телеведущая Ольга Шелест ранее собиралась отправиться на новогодние каникулы со всей своей семьёй. Во время отдыха они хотели заняться зимними экстремальными видами спорта, в частности катанием на сноуборде. Однако, скорее всего, теперь травмированной Ольге придётся избегать активного отдыха.