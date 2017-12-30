Валуев, Басков и Киркоров будут ведущими «Спокойной ночи, малыши»

Вчера, 18:15

Боксёр-тяжеловес Николай Валуев, а также певцы Николай Басков и Филипп Киркоров будут ведущими традиционной рубрики шоу «Новогодний парад звёзд» на «России 1» «Спокойной ночи, малыши», как сообщает VladTime.

Об этом рассказал поп-король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров, показав совместное фото с коллегами по такому выступлению. Номер, как и многие другие в рамках новогодних шоу, будут показывать по телевидению перед тем, как пройдёт обращение президента РФ.

Подписчики Филиппа Киркорова сильно удивились тому, что Николай Валуев станет ведущим детской передачи. По их мнению, если поп-король, как и Николай Басков, привыкли много говорить на сцене, то ораторские способности боксёра-тяжеловеса слишком слабые для такого вида деятельности.