Лера Кудрявцева рассказала всю правду про свои пластические операции

Вчера, 17:30

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе передачи «Секрет на миллион» рассказала про свои пластические операции. Она также уточнила, когда планирует в следующий раз обратиться к хирургу.

В новогоднем выпуске «Секрет на миллион» звёзды приходили на шоу и спрашивали о тайнах в жизни Леры Кудрявцевой. В ходе одного из диалогов телеведущая призналась, что в старости, если ещё будет работать на телевидении, непременно обратится к хирургу за пластической операцией. На данный момент она ни разу не делала пластику, а хороший внешний вид – это заслуга стилиста. Елена Воробей также задавала вопросы Кудрявцевой.

Телеведущая призналась, что в 18 лет уехала из Казахстана работать в Москву. На тот момент она работала за 50$ за концерт, о чем рассказала юмористка. Многие приглашённые звёзды продолжили задавать пикантные вопросы о внешности, но Кудрявцева не поменяла свой ответ, отрицая вмешательство хирурга в её жизнь.