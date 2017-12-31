VistaNews.ru


Ургант с Николаевым попарились в бане и исполнили пародию на хит "Розовое вино"

Сегодня, 06:30

В предновогоднем выпуске шоу "Вечерний Ургант" сам ведущий Иван Ургант совместно с Игорем Николаевым, Александром Гудковым, Юрием Дудем и Feduk сняли шуточный клип на песню "Розовое вино". Исполняли песню артисты в русской бане.

 По сценарию видеоролика, Ургант не рекомендует Николаеву смешивать алкоголь и парную. Но тот отмахивается и все равно делает по-своему. Спустя время артисту становится плохо. Ургант заявляет, что ему необходимо оказать первую медицинскую помощь путем проведения искусственного дыхания. На вопрос "Кто будет дуть?" к Николаеву подходит Юрий Дудь и якобы делает все необходимое. Естественно, сцена первой неотложной помощи не включена в ролик.
После прихода Николаева в себя вся компания перемещается в караоке, где исполняет песню "Малиновое вино".
Сам же хит "Розовое вино" переделал и выложил в сеть Feduk. На эту песню уже не раз делали пародии певец Дмитрий Маликов, а также многие известные блогеры. Среди них Юрий Хованский, Кузьма Гридин и другие.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.