Ургант с Николаевым попарились в бане и исполнили пародию на хит "Розовое вино"

Сегодня, 06:30

В предновогоднем выпуске шоу "Вечерний Ургант" сам ведущий Иван Ургант совместно с Игорем Николаевым, Александром Гудковым, Юрием Дудем и Feduk сняли шуточный клип на песню "Розовое вино". Исполняли песню артисты в русской бане.

По сценарию видеоролика, Ургант не рекомендует Николаеву смешивать алкоголь и парную. Но тот отмахивается и все равно делает по-своему. Спустя время артисту становится плохо. Ургант заявляет, что ему необходимо оказать первую медицинскую помощь путем проведения искусственного дыхания. На вопрос "Кто будет дуть?" к Николаеву подходит Юрий Дудь и якобы делает все необходимое. Естественно, сцена первой неотложной помощи не включена в ролик.

После прихода Николаева в себя вся компания перемещается в караоке, где исполняет песню "Малиновое вино".

Сам же хит "Розовое вино" переделал и выложил в сеть Feduk. На эту песню уже не раз делали пародии певец Дмитрий Маликов, а также многие известные блогеры. Среди них Юрий Хованский, Кузьма Гридин и другие.