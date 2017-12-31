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Полина Гагарина спела попутчикам в самолете новогоднюю песню

Сегодня, 05:30

Известная певица и наставница российской версии шоу "Голос" Полина Гагарина совершенно бесплатно исполнила песню на высоте 10 тысяч метров над землей. Видео и фото были опубликованы в социальных сетях.

 Полина Гагарина решила оригинальным способом поздравить с новогодними праздниками своих попутчиков в самолете Римского-Корсакова компании "Аэрофлот". Артистка совместно с музыкантами исполнила самую популярную символичную для Нового года песню "В лесу родилась елочка".
Позже певица поделилась своими впечатлениями от полета на своем аккаунте в Instagram, рассказав, что настроение у попутчиков было явно новогодним. Все очень положительно отреагировали на данное выступление, даже подпевали и веселились вместе с Гагариной.
"На то мы и артисты, что "смех и радость мы приносим людям", - завершила свою мысль артистка.


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