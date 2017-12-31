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Галкин опубликовал фото помолодевшей Пугачевой с дочкой Лизой

Сегодня, 04:30

Телеведущий Максим Галкин похвастался перед поклонниками своей помолодевшей женой Аллой Пугачевой. Шоумэн опубликовал в сети снимок супруги в компании дочери Лизы. Подписчики страницы Галкина в Instagram отметили, что девочка очень похожа на Пугачёву.

Фанаты звёздного семейства обрадовались новому снимку, где Пугачёва сидит рядом с маленькой дочерью Лизой. Поклонники отметили, что Примадонна российской эстрады очень помолодела и выглядит просто отлично. Подписчики страницы Галкина в Instagram осыпали Пугачёву комплиментами и заметили, что локоны ей очень идут.

Также они отметили поразительное сходство Лизы с матерью. Максим Галкин регулярно публикует на своей странице разнообразные видео с участием семьи. Поклонники всегда восторженно комментируют ролики и оставляют множество "лайков". Сама Примадонна не общается с поклонниками, однако, по словам мужа, всегда радуется положительной оценке со стороны общественности.


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