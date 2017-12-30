Александр Буйнов показал трогательное фото с внуком-кадетом

Сегодня, 14:20

Александр Буйнов поделился радостью с поклонниками: на праздники к семье присоединится старший внук Саша.





12-летний Александр в 2017 году стал кадетом Московского президентского кадетского училища, чему звёздный дедушка был несказанно рад. На праздники маленьких военных отпустили домой на «побывку». Буйнов-старший успел примерить форму внука, тем более что она оказалась почти его размера. Кроме того, компанию дедушке составят и младшие, двойняшки Дарья и Софья, которых певец ласково назвал «бесенятами».



Также Александр Буйнов поздравил фанатов с Новым годом и пожелал им, чтобы «шкодливый муж вернулся домой с любовью и мешком денег, а дети радостно кричали, глядя на вас, застывших в затяжном поцелуе! Чтоб жена не орала на тебя пьяненького, и будет мир на земле!» В ответ подписчики пожелали ему того же и попросили новых хитов в будущем году «под ёлочку».