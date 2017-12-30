Алла Михеева показала необычное фото с Иваном Ургантом и Дмитрием Нагиевым

Сегодня, 14:11

Популярная российская телеведущая Алла Михеева показала отрывки с новогодней программы на Первом канале. Вести праздничное шоу она будет вместе с Иваном Ургантом и Дмитрием Нагиевым.

На снимке трое ведущих сидят вместе на фоне собственных портретов. Примечательно, что Михеева уселась напротив своего фото, а Нагиева и Урганта перепутали местами. Поклонники подчеркнули, что это было сделано намерено с целью привлечения внимания со стороны фанатов.

Звёзды российского телевидения до обращения президента РФ Владимира Путина будут вести новогоднюю программу на Первом канале. Некоторые считают, что у этой передачи будут рейтинги выше, чем у аналогичного шоу на «Россия 1». Эфиры программ у данных программ начинаются в одно и то же время, поэтому целевую аудиторию им придётся делить практически поровну.