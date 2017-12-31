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"Дом-2": Зрители узнали об унижениях одного из участников

Сегодня, 00:30

Зрители скандального шоу "Дом-2" узнали об унижениях одного из участников проекта. Речь идёт об Евгении Кузине, который женился на шоу и стал отцом.

Зрители "Дом-2" утверждают, что шутки Евгения Кузина унижают достоинство других участников скандального проекта. В данный момент Евгений не является участником шоу, однако на проекте прошла Рождественская встреча, где он присутствовал. Также на праздник приехали и другие бывшие участники "Дом-2".

Зрители были довольны воссоединением бывших участников, хотя бы на день, однако их смутили глупые шутки Евгения Кузина. Поклонники "Дом-2" утверждают, что юмор участника унижает и обижает других звёзд шоу, однако сам он этого не замечает. Гости Рождественской встречи в социальных сетях прокомментировали слова поклонников. Они заявили, что уже привыкли к шуткам Кузина и совершенно на него не обижаются.


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