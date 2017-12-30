Бузова и Лопырева против Малахова: Кто в эфире всех популярней?

Сегодня, 13:22

Новогодний "звёздный" флешмоб.

Начало увлекательного праздничного челленджа положил популярный ведущий на Первом канале Андрей Малахов. Он на своей страничке в Instagram выложил фото, где стоит в окружении двух Дедов Морозов и Снегурочки. Свой образ шоумен дополнил широким длинным красным шарфом, из-за которого стал похож на героя из сказочного сюжета. Тем не менее, но именно этот сценарий стал главной темой для передачи эстафеты в Новогодней "программе от Малахова".

Первыми, кому предоставилась честь принять вызов от телеведущего стала эпатажная, скандально известная певица Ольга Бузова и фотомодель, посол чемпионата мира по футболу 2018 Виктория Лопырёва. Девушкам теперь непременно придётся продолжить праздничную юмористическую затею. Ольга и Виктория должны будут выложить свои фото на личных страницах в Instagram и рассказать, какое для них значение имеет праздник Нового года.

Однако заметим, что сама идея этого флешмоба с названием "моя ёлка 2018" появилась у фэшн-директора ЦУМа и вице-президента ювелирной компании “Меркури” Аллы Вербер. Положив начало увлекательной истории, вместе с Малаховым, Алла кинула вызов Валерии, Киркорову и Рудковской, но пока на её приглашения ответили не все, да и тематика челленджа Андреем была немного изменена в более удобную для него форму. Как справятся со своим заданием все участники пока не известно, но многие считают, что для Бузовой это будет весьма проблематично, так как певица занята скандалами и настроение праздника пока её не сопровождает.

Подобного рода акции проводят не только "звёзды" эстрады и популярные личности. Так, например, американский миллиардер Марк Цукерберг в этом году бросил вызов сам себе. Он поставил цель, что за этот год он объедет все штаты США в которых ещё не был. Один из учредителей и непосредственный разработчик соцсети Facebook рассчитывает побывать в офисах компании каждого штата, университетах, встретиться с учёными. Марк упомянул, что за несколько лет таким способом он пробежал около 587 км, прочитал свыше 25 книг, овладел китайским языком и разработал искусственный интеллект, который будет следить за его домом. Его мнение состоит в том, что человек должен ставить перед собой определённые цели и непременно добиваться их, так как это один из способов узнать что-то новое и вырасти в той области, которая не связана с вашей повседневной работой.