Сегодня, 13:13

Дарья Пынзарь выступила против порки, как метода воспитания детей, потому что они не могут дать отпор, как сообщает VladTime.

По словам знаменитости, те подписчики, кто её советовал бить собственного сына, привели в шоковое состояние. Дарья Пынзарь отметила, что нельзя применять порку к тому, кто ничего не сможет сделать. По её мнению, она воспитывает ребёнка правильно, и только так у сына появится доброта и внутреннее достоинство. Также артистка отсоветовала фанатам пороть своих детей, потому что считает, что так сломается их личность. Гораздо лучше побольше говорить со своими чадами, стараясь воспитать их командный дух, а также давая понять, что здесь не обидят.

Подписчики, в основном, поддержали Дарью Пынзарь, признав, что лучше детей не бить. Однако некоторые остались при своём мнении, посчитав отсутствие телесных наказаний поводом для ребёнка думать, что ему всё можно.