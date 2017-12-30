Подписчики подозревают Ксению Собчак в алкоголизме

Сегодня, 12:25

Ксения Собчак начала отмечать праздники уже 30 декабря. Компанию ей составил бокал вина, что заставило подписчиков кандидата в президенты заподозрить её в алкоголизме.





Пользователей социальной сети Instagram не на шутку тревожит увлечённость потенциального президента алкоголем. Кроме того, отмечать Новый год девушка начала рано: «Долгожданные каникулы после такого насыщенного 2017-го! Наконец можно вспомнить все, что было сделано, и построить грандиозные планы на 2018-й с бокалом хорошего вина», - пишет Собчак.



Поклонники не посчитали публикацию достойной участника президентской гонки. Журналисты VistaNews рассказывают, что дело вовсе не в одном бокале белого вина. Ксения Собчак не в первый раз выкладывает фотографии с алкоголем или рекламирует ликёроводочные бренды. А зная прошлое светской львицы, подписчики стали волноваться. «Наш «президент» бухает и рекламирует коврики», «Какие каникулы, Ксения? У Вас выборы на носу! Вы хотя бы вид сделайте, что вы кандидат!», «Утро ведь ещё», - пишут в соцсети.



Также некоторые поклонники, которые поддерживают кандидатуру Собчак, стали интересоваться, есть ли в президентской программе пункт о ликвидации проблемы пьянства и внедрении правил грамотного употребления вин.