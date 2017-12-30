Ксения Собчак высмеяла русских, задев их патриотические чувства

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Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак посмеялась над русскими в видео, чем смогла задеть патриотические чувства реальных подписчиков.





Телезвезда, журналист и политик опубликовала на своей странице в Instagram старое видео, которое изображает стереотипы о русских в сознании американцев. В ролике присутствуют полуголые девушки, снежный «июль», икра, деньги в крови, бандиты и медведи – почти весь перечь популярных мнений о России. Пост Собчак озаглавила так: «Отличный ролик ребята! Русские глазами американцев».



Подписчики не восприняли иронию Ксении и стали осуждать её за провоцирование антироссийских настроений, как рассказывают журналисты «ВистаНьюс». «И она президентом быть хочет?», «Собчак пытается быть остроумной, но не чего не выходит», «Вот она - тётя Ксюша, «Президент» поносит Россию-матушку, ржёт. Смейся, Ксюшенька, сын русский подрастает», «Зачем таким видео унижать свою же страну?» - пишут пользователи соцсети. Однако почти никто не понял, что видео было снято российскими блогерами по заказу компании, производящей чёрную икру.