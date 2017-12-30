Иван Ургант сильно постарел и стал гулять с невидимой собакой

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Популярный российский телеведущий Иван Ургант сильно изменился внешне после новогоднего выпуска шоу «Вечерний Ургант». Артист побледнел и стал гулять с «невидимой собакой».

Поклонники забеспокоились за здоровье Урганта. Дело в том, что его лицо было сильно бледное, а сам телеведущий смотрится очень уставшим. Подписчики в комментариях обратили внимание на то, что всё это произошло после новогоднего выпуска «Вечерний Ургант» на Первом канале. В программе были показаны самые яркие номера, а количество приглашённых звёзд сравнимо с новогодней программой на федеральных телеканалах.

«Ваня, что с твоим лицом, ты выглядишь постаревшим. Хватит гулять с невидимой собакой», - написал один из поклонников. Кроме того, артиста стали также обвинять в чрезмерном употреблении алкогольных напитков, что и могло привести к появлению синяков под глазами, а также бледноты вместо румянца.