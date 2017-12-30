Продюсер Сергей Кожевников назвал Ольгу Бузову «героиней эстрады»

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Продюсер и генеральный директор телеканала «ЖАРА» и одноимённой музыкальной премии Сергей Кожевников считает, что Ольга Бузова стала примером уверенности, настойчивости для всех восходящих звёзд шоу-бизнеса.





Кожевников разместил на своей странице в Instagram пост, в котором лестно отзывается о певице, не дающей покоя многим музыкальным критикам. «Одна из самых целеустремлённых героинь нашей эстрады, ничто её не сбивает и не останавливает! Вот у кого нужно учиться уверенности в собственные силы», - похвалил Кожевников Ольгу Бузову. Он считает её талант идти напролом настолько сильн



Подписчики Сергей Кожевникова отказались соглашаться с профессионалом. Они согласились только, что Бузова обладает харизмой и способностью привлечь внимание. Однако для того чтобы быть примером для молодёжи ей нужно ещё работать, рассказывают журналисты VistaNews. «Не возносите на пьедестал бездарность! Вроде серьёзный мужчина. У неё можно только поучиться спамить в соцсетях за деньги», - пишет один из поклонников. Также пользователи Instagram считают, что продюсера «купили», чтобы он опубликовал подобный пост.