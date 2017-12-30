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Кривая спина Виктории Дайнеко напугала поклонников

Сегодня, 09:00

Российская певица Виктория Дайнеко вместо подготовки к новогодним праздникам занимается балетом. На одном из снимков у девушки заметили искривление позвоночника.

Большая часть поклонников обратила внимание на выпирающие позвонки, свидетельствующие о худобе девушки. Нашлись и те, кто обнаружил сколиоз у Дайнеко. Подписчики предположили, что именно из-за искривления позвоночника девушка решила заниматься балетом.

Певица и ранее говорила, что досуг предпочитает проводить на занятиях по бальным танцам, но мало кто находил причину. Большинство посоветовало ей заняться плаванием, что могло бы помочь выровнять позвоночник или же обратиться к врачам для установки специального фиксатора для спины. В целом, подписчики поддержали начинания девушки и поздравили её с наступающими праздниками.


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