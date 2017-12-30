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Маргарита Овсянникова показала нового мужчину, которым оказался Саймон Мандаршин.

Участница «Дома-2» назвала это событие «сбывшимся желанием», поинтересовавшись у подписчиков в Instagram, рады ли они и получится ли пара. Большинство поклонников Маргариты Овсянниковой поддержали её и пожелали успехов в таких отношениях, отметив, что она действительно за них боролась, как сообщает VistaNews.

«Самая красивая пара проекта, теперь давайте показывайте настоящие отношения!» - написал один пользователь. Характерно, что Саймон Мандаршин на своей странице в Instagram также рассказал о том, что встречается с Маргаритой Овсянниковой, однако его поклонники этому рады не были, считая, что эта девушка ему «не пара». По мнению подписчиков участника «Дома-2», новая избранница слишком сильно играет на публику.