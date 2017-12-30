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«Скверный характер», стыд родителей и охрана от коллег: Данко осудил Бузову

Сегодня, 06:22

«Тарасов – добрый и приятный человек».

Певец Данко в одном из своих интервью рассказал, почему Ольга Бузова до сих пор одна. Причиной тому, по мнению исполнителя, является скверный характер артистки. Так, Бузова является весьма своеобразной личностью, которую способен выдержать далеко не каждый мужчина. Певец вспомнил об одном весьма нелицеприятном инциденте, когда он пытался пообщаться с поп-исполнительницей, однако та запретила охране пускать к себе коллегу. Подобные действия Бузовой возмутили Данко, ведь на пике своей популярности с ним желали общаться все, вот только стоило его славе «уйти в тень», как молодая коллега буквально пренебрегает его персоной. Что касается бывшего супруга Бузовой Дмитрия Тарасова, то Данко добавил, что он оказался «добрым и приятным человеком, продолжающим поддерживать друга». Певец рассказал и о том, что с футболистом он познакомился совершенно случайно в рамках благотворительной деятельности. Его дочь имеет некое заболевание, и Дмитрий Тарасов помог его семье деньгами на лечение и реабилитацию ребенка. Данко добавил, что бывший супруг Бузовой помог еще одному ребенку, его благотворительная деятельность несет постоянный характер.

А пока Ольгу Бузову в очередной раз критикует общественность и коллеги, она продолжает откровенничать со своими подписчиками в Instagram. «Я устала, хочу любви», - подписала эротический снимок артистка. Излишняя, по мнению отдельных пользователей сети, сексуальность артистки не является достойным поведением для публичной личности. «Слушай, а тебе не стыдно, твоим родителям, за такие развратные наряды, тебя все бросают», «Перестань выставлять себя напоказ. Только наголо осталось раздеться. Не один нормальный мужчина не захочет строить отношения, с барышней, бесконечно рекламирующей себя. Стыдно за тебя. Ну смешно. Кого и чем пытаешься удивить. Где твоя загадка», «Оля ты хорошая девушка, но одеваться надо поприличнее». Нашлись и те, кто поддержали певицу, пожелав ей счастья в личной жизни и творческих успехов. «Олечка отпусти это желание во вселенную, не думай много, и все придёт своим чередом», - написала поклонница артистки.


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