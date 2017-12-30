Сексуальные домогательства в «Вечернем Урганте». Асмус и Хилькевич боятся за свою честь

Сегодня, 00:17

Об этом сообщили актрисы непосредственно перед шоу.

О сексуальных домогательствах в эфире программы «Вечерний Ургант» сообщили Анна Хилькевич и Кристина Асмус. Шоумену Ивану Урганту стало известно об обстоятельствах непосредственном перед началом программы, именно потому он отложил разбирательства в данном вопросе на позднее время. Так, на отечественной платформе СМИ начали активно обсуждать вопрос относительно того, что столь громкий скандал оказался связан с известной программой из-за напарника Ивана Урганта Мити Хрусталева.

Актрисы пришли на подготовку к эфиру в «Вечернем Урганте», перед выходом к телекамерам, их остановил ведущий, спросив, почему у них столь печальные выражения лица, на что Асмус и Хилькевич ответили нелицеприятным заявлением. Однако в момент того, как коллеги озвучили Урганту данную информацию, он не стал разбираться, решив отложить рассмотрение данного вопроса на послеэфирное время.

Пока в сети активно обсуждают вопиющий случай, на официальной странице в социальной сети Кристины Асмус нет намека на какое-либо разочарование в рамках участия в шоу «Вечерний Ургант». Так, 21 декабря в Instagram актриса опубликовала снимок, сделанный вместе с Иваном Ургантом и Анной Хилькевич, подписав его: «Сегодня!! В 23:40 в программе «Вечерний Ургант». Образ Асмус был представлен в стиле 40-х годов прошлого века, и не все подписчики актрисы оценили его. «Кристина, вы очень нежная и красивая девушка, но зачастую у вас наряды, которые вас абсолютно не украшают. Вот вроде бы интересный и элегантный костюм, но вы в нем совсем потерялись...».

Что касается Анны Хилькевич, то на ее странице в Instagram обнаружены лишь жалобы на налоговую систему государства: «Что ещё нужно успеть сделать перед новогодним отпуском, так это оплатить штрафы и всевозможные платежки, пении, скопившиеся в почтовом ящике. Что таить, наша налоговая система несовершенна, не все работает как часы и иногда не понимаешь, за что платить такие деньги. Думаю с таким вопросом многие сталкивались. Поэтому самый высокопоставленный человек нашей страны освободил теперь от уплаты налогов освободили отдельные категории людей и предпринимателей пеней. А меня тоже можно?».