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Асмус и Хилькевич пожаловались Урганту на домогательства на шоу

Вчера, 23:31

Кристина Асмус и Анна Хилькевич признались ведущему Ивану Урганту о домогательствах на его передаче. Шоумен узнал об этом перед самым эфиром, поэтому разбирательством он займется позже.

В очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» гостьями стали Кристина Асмус и Анна Хилькевич. Девушки прошли подготовку к эфиру, но перед самым выходом их остановил сам Ургант. Мужчину озадачило плохое настроение, отраженное на лицах актрис. Позже Ивану удалось узнать подробности.

По словам самой Асмус, перед эфиром программы они ощутили пресс сексуальных домогательств. Ведущий начал настаивать на раскрытии имени насильника. В конце концов гостьи раскрыли секрет, что им оказался напарник Урганта Митя Хрусталев. Так как времени было мало, Ургант решил разобраться позже с подробностями.


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