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Малахов кинул настоящий вызов Бузовой и Лопыревой в соцсети

Вчера, 23:14

Известный ведущий Андрей Малахов смело бросил вызов Ольге Бузовой и Виктории Лопыревой. Он вынудил теледив сообщить свои видения новогоднего праздника в социальной сети.

Недавно известные блогеры организовали в социальной сети своеобразную акцию на новогоднюю тематику. Суть заданий заключалась в том, что для участия в конкурсе приглашались только знаменитости из российского бомонда и шоу-бизнеса. Изюминка скрывалась в том, что участник акции должен посвятить общественность в подробности своего представления о новогоднем празднике, показать фотоснимки своей лично елки, а после передать эту эстафету следующему претенденту.

Первым участником акции в Сети стал известный шоумен Андрей Малахов. Он без труда сообщил подробности всех новогодних подготовок, опубликовал аналогичное к заданию фото. Неожиданно для всех Малахов передал вызов Ольге Бузовой и Виктории Лопыревой. О том, что показали теледивы, пока умалчивается.


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