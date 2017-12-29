Актеры "Иронии судьбы или С легким паром" остались врагами на долгие годы

Вчера, 20:16

Сегодня, 29 декабря, на телеэкранах появился новый выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", в котором герои всеми любимой "новогодней истории" рассказали о причинах ссор между ними. И почему польская актриса Барбара Брыльская зареклась больше никогда не приезжать в столицу Российской Федерации.

Андрей Малахов решил начать с женщины, которая озвучивала роль учительницы русского языка Надежды Васильевны Шевелевой. Валентина Талызина похоже до сих пор обижена на режиссера фильма Эльдара Рязанова за то, что главную роль он доверил ей всего лишь озвучивать. "Она ничего не играла, она приезжала с товаром, что-то продавала, вывозила потом картины. Она понятия не имела, что играет ленинградскую учительницу.." , - вот как отзывается Валентина о Брыльской.

В свою очередь Барбара зареклась никогда больше не посещать Москву. И ответила на комментарий Талызиной так: " Она несправедливо говорила, что я ничего в том фильме не делала. Дескать, песни пела Пугачева, а говорила она... А я получила государственную премию! Из-за Талызиной, завистливой и злой, мало кто знает, что Рязанов хотел снимать учительницу польского языка, и мой акцент был бы слышен. Но кто-то наверху, ненавистник польского (смеется), воспротивился этому и я осталась учительницей русского языка".

Андрей Мягков, актер сыгравший в фильме роль Евгения Лукашина, редко давал интервью последние тридцать лет. Актер отметил, что ранее его задаривали букетами и тыкали пальцами, а сейчас он может спокойно передвигаться по улице, поэтому решил появиться на телеэкранах вновь. Мягков тепло и радостно отзывался о режиссере кинофильма Рязанове, а также отметил, что многие заслуженные артисты находятся в ссоре именно из-за того, что когда-то их не взяли на главную роль в этом фильме. Сам же Мягков говорит: "Когда фильм снимался, я даже не был уверен, что он будет кому-то интересным".

Сегодня нам известно, что Брыльска недавно перенесла операцию, были подозрения о раке, но они не подтвердились. Мягков и Талызина живут в столице. Никто из актеров связь между собой не поддерживает.