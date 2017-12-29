Модель из Петербурга вошла в топ-16 красивых женщин, обогнав звезд

Вчера, 20:01

Октябрина Максимова из Петербурга стала 16-й по красоте девушкой мира в 2017 году. Об этом стало известно из результатов рейтинга сайта TC Candler. Обошла Максимова Киру Найтли, Кейт Бекинсейл, Натали Портман, Эмму Уотсон и других.

Уже стало нормой выражение о том, что славянские девушки самые красивые. Подтверждением этого выражения стала награда жительницы Питера Октябрины Максимовой, которая в очередной раз ослепила жюри своей привлекательностью и красотой. Так, составив рейтинг самых красивых женщин 2017 года редакторы сайта TC Candler отдали 16 позицию именно Октябрине.

Обошла наша краса таких именитых звезд, как Натали Портман, Кира Найтли, Кара Делевинь и многих других. К слову, ранее получали лавры победительницы рейтинга Софи Марсо, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Эмилия Кларк.