Лариса Гузеева показала новое фото с корпоратива и свое модное платье

Вчера, 18:54

Российская сваха Лариса Гузеева опубликовала снимок с новогоднего корпоратива. Женщина продемонстрировала фанатам свою стройную фигуру в новом модном платье.

Новая фотография известной телеведущей Ларисы Гузеевой приятно ошарашила поклонников. Они смогли увидеть своего кумира в непринуждённой обстановке новогоднего корпоратива. В центре кадра мадам Гузеева очень похожа на Монику Белуччи. На ней надето стильное бархатное платье темно зеленого цвета классической длины. Обозреватели социальной сети начали комментировать новый снимок Гузеевой, одаривая ее одобрительными симпатиями.

Люди подчеркнули, что телезвезда и российская сваха заметно стала стройнее, а ее взгляд и прическа просто поражают наповал. Не упустили фанаты и ту деталь, что Лариса в новом образе заметно отличаема от той, что зрители видят каждый раз на своих экранах в программе «Давай поженимся». Также ее поздравили с Новым годом и пожелали оставаться такой же красавицей все время.