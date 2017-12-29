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Ургант сообщил о массовой драке омичей в «Клубе деловых людей»

Вчера, 18:53

Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» вновь, как всегда, смешно пошутил. На этот раз предметом минуты юмора стала массовая драка омичей после корпоратива в «Клубе деловых людей».

Известный комик Первого канала Ургант вновь пошутил в эфире «Вечернего Урганта». Предметом юмора стала многочисленная потасовка в Омске, которая произошла после новогоднего корпоратива. Местом разбирательств стал «Клуб деловых людей».

Привычная рубрика «Это здорово, это здорово, это очень хорошо» вновь продемонстрировала, что Ургант активно следит за провинцией и находится в центре внимания всех событий в стране.

Напомним, что лабрадор Жозеф стал звездой «Вечернего Урганта», а также провинциальный Дед Мороз выиграл 30 тысяч Урганта.


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