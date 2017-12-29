Ольга Бузова рассказала, чем для неё запомнится 2017 год

Вчера, 18:24

Популярная российская певица Ольга Бузова рассказала, чем гордится в уходящем 2017 году. Поклонники назвали правильным выбор и пожелали в наступающем 2018-м обзавестись семьей.

«Лично для меня, моё событие года - это мой первый Большой сольный концерт, который состоялся 3 ноября в Москве... Я безумно горжусь собой и нашей командой», - написала на своей странице в социальной сети Instagram Ольга Бузова. Она также подчеркнула, что во время подготовки сольного концерта была проделана колоссальная работа.

Подписчики пожелали в наступающем году Бузовой обзавестись семьей, но пока в личной жизни у певицы одни неудачи. К соответствующей записи певица прикрепила видео, в котором показала фрагмент с концерта в Москве.