VistaNews.ru


Ольга Бузова рассказала, чем для неё запомнится 2017 год

Вчера, 18:24

Популярная российская певица Ольга Бузова рассказала, чем гордится в уходящем 2017 году. Поклонники назвали правильным выбор и пожелали в наступающем 2018-м обзавестись семьей.

«Лично для меня, моё событие года - это мой первый Большой сольный концерт, который состоялся 3 ноября в Москве... Я безумно горжусь собой и нашей командой», - написала на своей странице в социальной сети Instagram Ольга Бузова. Она также подчеркнула, что во время подготовки сольного концерта была проделана колоссальная работа.

Подписчики пожелали в наступающем году Бузовой обзавестись семьей, но пока в личной жизни у певицы одни неудачи. К соответствующей записи певица прикрепила видео, в котором показала фрагмент с концерта в Москве.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.