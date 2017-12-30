Житель Ростова требует присвоить рэперу Басте звание народного артиста

Сегодня, 07:15

В Ростове-на-Дону некий молодой обыватель, называющий себя активистом, опубликовал петицию с требованием присвоить рэперу Басте, в миру Василию Вакуленко, почетное звание народного артиста России. Ростовчанин назвал чтеца текстов «достойнейшим исполнителем».

Активист в пояснении к своему требованию не скупился на эпитеты в превосходной форме в отношении Басты. Оказывается, данный исполнитель выражает надежды и чаяния всего населения России, особенно «простых» людей. Рэпер прошел сквозь тернии бытия к звездным вершинам славы и всеобщего признания, поэтому способен украсить своей персоной пантеон славы отечественной эстрады. Оказывается, подростки внимают каждому слову создателю гениальных текстов и учатся преодолевать жизненные препятствия, используя все свои возможности. Баста является символом успеха и человеком, который «сам себя сделал», наперекор системе. Однако перед написанием пламенной петиции активист не удосужился узнать, что звание «народный» дается через 10 лет после «заслуженного».