В Таиланде Линдси Лохан спас шаман после укуса змеи

Вчера, 17:59

Мировая знаменитость Линдси Лохан подверглась укусу змеи. Это произошло на отдыхе в Таиланде. Звезда не расстроилась и не паниковала после этого, поскольку ее шаман уверил, что это к удаче.

Пользователи сети Instagram узнали, что голливудскую красотку Линдси Лохан укусила змея, фотодоказательство опубликовала на своей официальной странице потерпевшая Лохан. По ее словам, ничего страшного в этом она не видит, поскольку ее шаман уверил ее в этом. Согласно преданию, тем, кого кусает змея, обязательно повезет. Повезти звезде должно очень хорошо, поскольку уже две змеи сулят ей счастье, с помощью укусов.

Отдых в Таиланде Линдси Лохан приходится по душе, даже несмотря на «кусачих» змей.

– Привет! Я все еще на Пхукете в Таиланде, здесь прекрасно – и да, меня тут на прогулке укусила змея, – написала актриса.