Вчера, 18:36

Актриса и модель Виктория Боня пожаловалась, что не может загореть в Дубае перед Новым годом, хотя находится там уже 10 дней.

По словам звезды, солнце в Дубае очень холодное, хотя она и не понимает, почему, как сообщает VistaNews. Подписчики отметили, что Виктория Боня и так прекрасно выглядит, а слишком сильный загар – это очень плохо.

Некоторые, впрочем, поддержали её, вспомнив, как тоже отдыхали в Дубае при жаре в 47 градусов, но кожа не потемнела. Другие в шутку предложили Виктории Боне сменить отель, из-за которого солнце и холодное, или признать, что в декабре не возможно нигде загореть. Часть поклонников посоветовала просто отправиться в другой эмират, а именно Абу-Даби, где пожелание знаменитости может исполниться.