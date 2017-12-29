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Виктория Боня пожаловалась, что не может загореть в Дубае перед Новым годом

Вчера, 18:36

Актриса и модель Виктория Боня пожаловалась, что не может загореть в Дубае перед Новым годом, хотя находится там уже 10 дней.

  По словам звезды, солнце в Дубае очень холодное, хотя она и не понимает, почему, как сообщает VistaNews. Подписчики отметили, что Виктория Боня и так прекрасно выглядит, а слишком сильный загар – это очень плохо.

Некоторые, впрочем, поддержали её, вспомнив, как тоже отдыхали в Дубае при жаре в 47 градусов, но кожа не потемнела. Другие в шутку предложили Виктории Боне сменить отель, из-за которого солнце и холодное, или признать, что в декабре не возможно нигде загореть. Часть поклонников посоветовала просто отправиться в другой эмират, а именно Абу-Даби, где пожелание знаменитости может исполниться.


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